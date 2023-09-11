Antalya'ya gelen Rus bir sitede 80 tane daire alıp sadece Ruslara kiralamaya başladı. Bir AKP eseri daha

Antalya’da bir Rus’un sitedeki 80 daireyi satın aldığı ve bu evleri sadece Ruslara kiraladığı ortaya çıktı.

Antalya'ya gelen Rus bir sitede 80 tane daire alıp sadece Ruslara kiralamaya başladı. Bir AKP eseri daha

Yabancılara konut satışının zararları her gün farklı bir örnekle önümüze serilirken Antalya'da ev alan yabancı uyruklu kişilerin bu evleri turistik amaçlı kiralamaları gündem oldu.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, bir Rus'un Antalya'da satın aldığı 80 evi otel olarak işlettiğini açıkladı.

Milli Gazete'de yer alan habere göre Kavaloğlu, söz konusu kişinin iki binanın arasına bir de resepsiyon kurduğunu belirtti. Antalya'da satılan gayrimenkul sayısının 108 bine ulaştığına dikkat çeken Kaan Kavaloğlu şu noktaların altını çizdi:

Yabancıların Antalya'ya gelip ev alması elbette güzel bir şey. Bu da dünyada örnekleri olan bir turizm şekli. Fakat satılan 108 bin daire 108 bin ayrı kişiye satılmamış ki. Sıkıntı da burada başlıyor zaten. Bu listenin içinde 1 kişi 80 tane ev almış. Ve aynı kişi bu evleri kendi yurttaşlarına kiralıyor.

Yani kendi içlerinde bir kiralama sistemi oluşturulmuşlar. Bu sistem de maalesef hiçbir şekilde denetim altında değil. Biz kayıt dışılığın önlenmesini istiyoruz. Düşünün adam iki tane blok almış iki bloğun arasına resepsiyon yapmış. Turist sitenin güvenliğine, 'where is the reception' diye soruyor. Bu hiçbir şart altında kabul edilebilir bir şey değil.

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