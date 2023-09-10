Polis baş edemediği yabancı şüpheliyi serbest bıraktı. Görenler bu nasıl iş diye sordu

Editör: Çağlar Bülent Sansar

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası yüzünden Türkiye sığınmacı ve kaçakların cazibe merkezi haline geldi.

Son günlerde özellikle İstanbul’da gerçekleştirilen uygulamalarla birlikte sokaklarda kaçaklara işlem yapılırken, polis ekipleri evlere ve iş yerlerine de baskınlarda bulunuyor.

Bununla birlikte vize ihlalinde bulunan, izin süreleri dolan veya kaçak yollarla Türkiye’ye giren yabancılar emniyet ekiplerinin özverili çalışmaları sayesinde teker teker yakalanıyor.

Ancak İstanbul’dan gelen görüntüler izleyen herkese ‘bu nasıl iş’ sorusunu sordurttu. Siyahi bir şüpheli, polis ekiplerine karşı koyarak gözaltına alınmaktan kurtuldu. Polis ekipleri, kendilerine karşı direnen şüpheli şahısla baş edemeyince vatandaşlardan yardım geldi. Bir türlü ekip otosuna bindiremedikleri şahsın mukavemetiyle karşılaşan polisler, olayın sonunda, şüpheli şahsı bırakarak olay yerinden uzaklaştı.