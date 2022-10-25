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Kanye West'e Adidas'tan büyük şok: Antisemitik sözleri ortaklığı bitirdi

Haber Giriş: 25 Ekim 2022 Salı - 15:08
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Antisemitik sözleri ortaklığı bitirdi: Kanye West'e Adidas'tan büyük şok

Kanye West'e Adidas'tan büyük şok: Antisemitik sözleri ortaklığı bitirdi
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Adidas'tan yapılan açıklamada, şirketin "antisemitizm ve her türlü nefret söylemine" müsamaha gösteremeyeceği belirtildi.

AA'da yer alan habere göre, Ye'nin (Kanye Omari West'in adı) son değerlendirmelerinin kabul edilemeyeceği, bunların Adidas'ın "çeşitlilik ve kapsayıcılık" değerlerini ihlal ettiği vurgulanan açıklamada, "Kapsamlı bir değerlemenin ardından şirket, Ye ile ortaklığını derhal sona erdirme, Yeezy markalı ürünlerin üretimini durdurma, Ye ve şirketlerine yapılan tüm ödemeleri durdurma kararı aldı." denildi.

Adidas bünyesinde gelişim gösteren Yeezy koleksiyonu, Adidas'ın toplam satışlarının yüzde 8'ini oluşturuyor. Söz konu kararın, Adidas'ın bu yılki karını 250 milyon euro olumsuz etkileyeceği belirtildi.

NE OLMUŞTU?
Paris Moda Haftası’nda giydiği “Beyazların Hayatı Önemlidir” tişörtüyle başlattığı tartışmayı Twitter’a taşıyan Kanye West, Yahudilerle ilgili tweet atmıştı. Platformun kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle tweet’i silinen West’in sosyal medya hesaplarına erişimi engellenmişti.

West, sosyal medyada, “Yahudiler için ölüm seviyesi 3… Siz benimle oynadınız ve gündeminize karşı çıkan herkesi karalamaya çalıştınız.” şeklinde bir paylaşım da yapmıştı.

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