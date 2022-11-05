Kanye West 30 gün hiç kimseyle konuşmayacak. ABD'li rapçiden radikal karar

Yahudi karşıtı açıklamalarıyla tartışma yaratan ABD'li rapçi Kanye West, attığı tweet yüzünden hayatının mahvolduğunu ve bunun bazı 'bilinmeyen güçler' tarafından yapıldığını iddia etti.

Ünlü rapçi, son paylaşımında ise "30 günlük bir arınma" sürecine girdiğini açıkladı. West, "Bir ay boyunca hiç kimseyle konuşmayacağım" mesajını yayınladı.

"30 GÜNLÜK BİR ARINMA YAPACAĞIM"

Ardından yeni bir gönderi daha yayınlayan Kanye West, "30 günlük bir arınma yapacağım. Bir konuşma orucu... Alkol yok. Yetişkin filmleri yok. Cinsel ilişki yok. Tanrı'ya şükrediyoruz. Amin..." ifadelerini kullandı.

West, son olarak, "Ama Twitter'ım hâlâ muhteşem..." dedi.

