İlk kez dondurma yiyen bebeğin sevimliliği güldürdü

Kaynak: Haber Merkezi
İlk kez dondurma yiyen bebeğin sevimliliği güldürdü
İlk defa dondurmanın tadına bakacak küçük kızın heyecanı izleyenleri güldürdü.

Bir bebeğin ilk defa dondurma yeme deneyimi, izleyenlerin yüzünde kocaman bir gülümseme bıraktı. Küçük kız çocuğu, annesinin uzattığı dondurmayı görünce büyük bir heyecan yaşadı. Dondurmanın tadına bakmak için sabırsızlanan bebek, sevimli tepkileriyle sosyal medyada hızla yayıldı. Küçük kızın, dondurmanın tadına bakar bakmaz elleriyle dondurmayı tutması kardeşlerini ve annesini kahkahaya boğdu. Annesinin elinden aldığı dondurmayı tutarken gösterdiği mutluluk, izleyenleri kendine hayran bıraktı.

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