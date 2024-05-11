İlk kez dondurma yiyen bebeğin sevimliliği güldürdü

Bir bebeğin ilk defa dondurma yeme deneyimi, izleyenlerin yüzünde kocaman bir gülümseme bıraktı. Küçük kız çocuğu, annesinin uzattığı dondurmayı görünce büyük bir heyecan yaşadı. Dondurmanın tadına bakmak için sabırsızlanan bebek, sevimli tepkileriyle sosyal medyada hızla yayıldı. Küçük kızın, dondurmanın tadına bakar bakmaz elleriyle dondurmayı tutması kardeşlerini ve annesini kahkahaya boğdu. Annesinin elinden aldığı dondurmayı tutarken gösterdiği mutluluk, izleyenleri kendine hayran bıraktı.