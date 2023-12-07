Apple bir telefondan daha desteğini kesti

Apple, 2016 yılında çıkış yapan ilk iPhone SE modeli için güncelleme desteğini çektiğini duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Apple bir telefondan daha desteğini kesti

Apple telefonlarına gelen güncellemelerle birlikte bazı cihazlara yeni özellikler eklenirken bazılarından destekler çekiliyor.

Bu kapsamda Apple bir telefonundan daha güncelleme desteğini çektiğini duyurdu.

BİR MODEL İÇİN GÜNCELLEME DESTEĞİ KESİLDİ

2016 yılında çıkış yapan ilk iPhone SE için artık güncelleme desteği gelmeyecek.

iPhone SE; A9 çip ve 12 Megapiksel kamera gibi premium iPhone özelliklerini küçük ve uygun fiyatlı şekilde sunmayı amaçlayan 4 inçlik kompakt bir telefon olarak satışa sunulmuştu.

Fiyatı 399 dolardan başlayan SE, eski nesil küçük ekranlı iPhone’ları özleyenler arasında popüler bir seçenek olarak görülüyordu.

APPLE'IN ARTIK DESTEKLEMEDİĞİ İPHONE TELEFONLARIN LİSTESİ

iPhone 4 (8GB)
iPhone 5
iPhone 5S
iPhone 6
iPhone 6 Plus
iPhone 6s (32GB)
iPhone 6s Plus (32GB)
iPhone SE

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