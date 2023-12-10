Apple'dan yüzde 100 zam kararı

Apple, Türkiye’de sürekli olarak değişen ve genellikle yukarı yönlü eğilim gösteren döviz kuru nedeniyle bu sene içerisinde ürünlerine birkaç defa zam yapmıştı. Bu zamlar akıllı telefonlarına yansırken bu kez de bir uygulamasına zam yaptığı ortaya çıktı.

Apple Music uygulamasının abonelik ücretlerine gelen zamlar paylaşıldı.

YÜZDE 100 ZAM GELDİ

Apple’ın müzik dinleme uygulaması Apple Music için de bir zam tarifesi uygulandı. Kullanıcılara sunulan Öğrenci, Bireysel ve Aile planları için yüzde 100 oranında zam yapıldı.

En ucuz paket 20 TL’ye, en pahalı paket de 60 TL’ye dayandı.

Güncel Apple Music fiyatları ise şu şekilde: