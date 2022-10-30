Emniyet güçleri zor durumda kalmıştı. Apple cihazlardaki o özellik değişiyor

iOS 16.2 Beta güncellemesiyle hayata giren ve kazaları algılayıp kullanıcısının hayatını kurtarma özelliğine sahip "Acil SOS" özelliği Apple cihazlara getirilmişti. Acil durum özelliği istenmeden tetiklendiğinde kullanıcıların şirkete rapor göndermesini sağlayan yeni bir seçenek eklediği tespit edilmişti.

Geçtiğimiz günlerde birtakım iPhone kullanıcıları lunaparkta eğlenirken telefonunda bulunan bu özellikten ya habersizdi ya da özelliği pasifize etmeyi unuttu. Hız trenine ya da çarpışan arabalara binen kullanıcıların cihazları, kendilerine yüklenen özellik sebebiyle oluşan çarpışmayı ve sert düşüşleri kaza olarak algılayıp emniyet güçlerine çağrı yaptı. Olay yerine yani lunaparka çok sayıda polis ekipleri geldi.

iOS 16.2 Beta artık böyle durumlarda kullanıcılardan geri bildirim isteme kararı aldı. Özellik, Apple'a o anda olanlarla ilgili verileri göndermek için bir bildirim atacak. ildirime tıklandığında geri bildirim asistanı açılacak ve burada "iPhone'unuzda kasıtlı olarak Acil SOS'ini tetiklediniz mi?" mesajı yer alacak.