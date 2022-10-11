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Polisler uyarı üstüne uyarı yaptı: iPhone 14 ile lunaparka gitmeyin

Apple'ın iPhone 14 modellerindeki “kaza algılama özelliği”, lunaparklardaki hız trenlerindeki kullanıcılarını kaza yaptı sanarak polisi aradı. Lunaparka çok sayıda polis geldi.

Haber Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 09:28
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iPhone 14 ile lunaparka giden kullanıcılar hız trenlerini kaza sandı. Polisleri aradı

Polisler uyarı üstüne uyarı yaptı: iPhone 14 ile lunaparka gitmeyin
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Apple, yapmış olduğu son etkinlikte iPhone 14 modellerini tanıtmıştı. iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max olmak üzere 4 yeni modelle Apple müşterileri ile buluştu.

Tanıtılan yeni telefonlarda diğerlerinde bulunmayan bazı özellikler yer almaktaydı. Bu özelliklerden belki de en önemlisi kullanıcının araba kazası geçirdiğini tespit ettiğinde yetkililere haber veren “Çarpışma Algılama” özelliğiydi.

POLİSLER UYARIDA BULUNDU

İddialara göre yeni özellik, lunaparklarındaki hız trenlerinde virajları, dönüşleri ve ani frenlemeyi gerçek bir kaza olarak değerlendiriyor ve kolluk kuvvetlerine haber vererek konum gönderiyor.

LUNAPARKLAR POLİSLERLE DOLDU

39 yaşındaki diş hekimi Sara White, Ohio’daki Kings Island eğlence parkında 109 metrelik bir hız treni olan Mystic Timbers’a bindiğinde iPhone 14 Pro’nun otomatik olarak 911’i aradığını söyledi.

Aynı zamanda ABD'nin birçok bölgesinden benzer şikayetler geldi ve polisler lunaparklara akın etti.

Olayların büyümesinin ardından, ABD'deki lunaparklar, girişlerde kullanıcıları uyararak telefonların kapatılmasını istedi.

Apple’dan bir sözcü, özelliğin önemli kazaları tespit etmede son derece iyi çalıştığını, ancak zamanla gelişeceğini belirtti.

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