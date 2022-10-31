Apple yeni cihazıyla 'son tuşunu' yaptı

Apple'ın analisti Ming-Chi Kuo'nun belirttiğine göre Apple, iPhone'un kalan son düğmelerini de kaldırmayı planlıyor.

iPhone 14 ve iPhone 14 Pro'nun tanıtımının yapılması üzerine yeni nesil cihazlar (iPhone 15 ve iPhone 15 Pro) ortaya çıkmaya başladı.

Apple'ın tedarikçilerinden alınan bilgilere göre; Apple, iki iPhone 15 modelinde de geride kalan son fiziksel düğmeleri kaldıracak. Onların yerini ise katı hal düğme tasarımı alacak.

Katı hal girdileri, benzer mekanik düğmelere basmak yerine hiç hareket etmemesiyle bilinirken, temel olarak yalnızca dokunmaya duyarlı yüzeylerden oluşuyor.

Apple'ın düğmeleri için katı hal tasarımını ilk kullanışı değil. iPhone 7 ve iPhone 8'deki ana sayfa düğmesi mekanik olmayan bir girdiydi ve aynı tasarım hala Apple tarafından iPhone SE'de (2022) kullanılmıştı.

Kuo, bu yeni düğmelerin mekanik düğmeler gibi hissettirmesine yardımcı olmak için Apple'ın Touch ID düğmesiyle yıllardır yaptığına benzer bir şekilde, gerçek bir düğmeye basma hissini taklit etmek için “haptik” motorları kullanacağını belirtti.

Tim Cook, Cupertino'da Apple sahnesine çıkana kadar, bir sonraki iPhone'un nasıl görüneceğini kesin olarak söylemek mümkün değil.

Ancak Kuo, Apple'ın bir sonraki teknolojisini tahmin etme konusunda oldukça sağlam bir geçmişe sahiptir. Dolayısıyla bu tahmini de doğru çıkabilir.