iPhone 14 üretiminde sert düşüş

Apple yeni cihazı iPhone 14 ile beklediği satışı elde edemedi. Gerek ekonomik durum, gerek enflasyon sebebiyle beklenen etkiyi göremeyen Apple bir de tedarik sorunu yaşadığını açıkladı. Dünya genelindeki çip sorununun yanı sıra cihaz aksamlarının bir çoğuna erişim sağlanamıyor. Apple da bulamadı tüm aksamlar sonucunda iPhone 14 üretiminin 3 milyon civarında azalması kararını aldı.

Telefonlardaki düşüşün yanı sıra Çin'in Zhengzhou kentinde yeniden meydana gelen COVİD-19 salgınından sonra iPhone üretimi de düştü. Pandemi süreci insanların fabrikaya gitmesini engellerken, aksam üretimini de olumsuz etkilemiş oldu. İlk etapta iPhone 14 ve iPhone 14 Pro Max cihazlarında üretim sayısı düşürülürken sırayla şirket tüm cihazlarında üretimi azaltmaya başladı.

90 milyon üretileceği planlanan iPhone 14 ve iPhone 14 Plus'ın üretim rakamı 87 bin olarak güncellendi. Değiştirilen işlemci sistemi de kullanıcıların beğenisine sunuldu ancak beklenen etkiyi alamadı.