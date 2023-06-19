'Telefonumun ekranı çizildi' sorununa Apple'dan çözüm! Patenti alındı

Editör: Özlem KIRAL

Apple kullanıcılarının akıllı telefon deneyimini artırmak ve diğer şirketlerden daha iyi ürünler çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Şirket, son olarak kullanıcıların en büyük şikayetlerinden biri olan ‘ekran çizilmesi’ durumunu ele aldı.

Apple, kısa bir süre önce ABD Patent ve Ticari Marka Ofisine başvurarak Uzamsal Bileşikler (Spatial Composites) olarak adlandırılan bir malzeme için patent talebinde bulunduğunu duyurdu. Akıllı telefonlarını daha dayanıklı hâle getirmek adına çalışmakta olan teknoloji devinin yeni patenti, aşınmayan birtakım bileşenler sayesinde çizilme problemlerini ortadan gideren bir malzeme modelini kapsıyor.

Patenti alınan ekran yapısını özellikle MacBook, iPhone ve iPad gibi taşınabilen cihazlarında kullanılacak. Bu cihazlardaki çizilme sorunlarının aşılmasıyla kullanıcı deneyiminin büyük oranda iyileştirileceği tahmin ediliyor.

Apple’ın teknolojik cihazların kullanımında karşılaşılabilecek diğer sorunlar üzerine de çalışmalar yapıyor olduğu da ifade edildi.