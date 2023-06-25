iPhone 15 serisinin fiyatı düşecek mi? Apple bir ilki deniyor

Apple, iPhone 15 Pro modellerinde yer alacak özellik üzerinde çalıştığını duyurdu. Çalışmanın fiyatlara indirim olarak yansıyıp yansımayacağı konusunda açıklama yapıldı.

iPhone 15 serisinin fiyatı düşecek mi? Apple bir ilki deniyor

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, Apple, 15 Pro modelinde bulunacak olan A17 Bionic işlemcisinde maliyet kısıtlamasına gitmek istediğini duyurdu.

Apple, iPhone 15 ve iPhone 16’da TSMC’nin 3nm mimarisi üzerine inşa edilmiş A17 Bionic yonga setinde maliyeti düşürmek ve enerji verimini artırmayı hedeflediğini belirtti.

TSMC’nin N3E süreciyle üretilecek olan yeni cihazlar için enerji odaklı olmasının planlanacağı ifade edildi.

Apple yeni cihazlarında performans yerine güç tüketimi kontrolüne öncelik vereceğini duyurdu. Ayrıca işlemcideki SRAM boyutlarını küçülterek cihaz içindeki alanın verimli kullanılmasını sağlıyor.

Apple’ın A17 Bionic performansını sızdırmıştı. Buna göre Apple, yeni geliştirdiği A17 Bionic işlemci ile performansını ikiye katlayacak. GeekBench skoru sızdırılan işlemci, tekli çekirdek testlerinde 3.986 puana ulaşmayı başardı. A16 Bionic işlemciye kıyasla tekli çekirdek performansında yüzde 60 artış gösterdi.

a17.png

İlk olarak iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’te yer alacak bu işlemciler, kullanıcılara daha güçlü bir performans sunacak. Ancak iPhone 16 serisiyle birlikte N3E mimarisine geçilmesi ise Apple’ın enerji konusunda iddialı olmasını sağlayacak.

Öne Çıkanlar
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
'Nas' ekonomisinden 'yas' ekonomisine
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Büyük ihtimal o olacak
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Atatürk’ün savaşını kaybediyoruz!
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan depremzede öğrencilere ek kontenjan duyurusu Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan depremzede öğrencilere ek kontenjan duyurusu
YouTube taklit kanallarını tamamen kapatıyor Teknoloji - Otomotiv
YouTube taklit kanallarını tamamen kapatıyor
Bakan Yumaklı duyurdu: 1,2 milyar lira hibe sağlayacak Ekonomi
Bakan Yumaklı duyurdu: 1,2 milyar lira hibe sağlayacak
25 Haziran Pazar TV yayın akışında ne var? 25 Haziran Pazar bugün hangi diziler var? Keşfet
25 Haziran Pazar TV yayın akışında ne var? 25 Haziran Pazar bugün hangi diziler var?
TIR devrildi: Sürücü ve 150 kurbanlık koyun öldü Güncel
TIR devrildi: Sürücü ve 150 kurbanlık koyun öldü
Prens Harry Putin’in çocukluğuna inecek. Listede Trump da var Dünya
Prens Harry Putin’in çocukluğuna inecek. Listede Trump da var
DEVA Partisi'nden Gelecek ve Saadet'e red Siyaset
DEVA Partisi'nden Gelecek ve Saadet'e red