iPhone 15 serisinin fiyatı düşecek mi? Apple bir ilki deniyor

Shiftdelete'de yer alan bilgilere göre, Apple, 15 Pro modelinde bulunacak olan A17 Bionic işlemcisinde maliyet kısıtlamasına gitmek istediğini duyurdu.

Apple, iPhone 15 ve iPhone 16’da TSMC’nin 3nm mimarisi üzerine inşa edilmiş A17 Bionic yonga setinde maliyeti düşürmek ve enerji verimini artırmayı hedeflediğini belirtti.

TSMC’nin N3E süreciyle üretilecek olan yeni cihazlar için enerji odaklı olmasının planlanacağı ifade edildi.

Apple yeni cihazlarında performans yerine güç tüketimi kontrolüne öncelik vereceğini duyurdu. Ayrıca işlemcideki SRAM boyutlarını küçülterek cihaz içindeki alanın verimli kullanılmasını sağlıyor.

Apple’ın A17 Bionic performansını sızdırmıştı. Buna göre Apple, yeni geliştirdiği A17 Bionic işlemci ile performansını ikiye katlayacak. GeekBench skoru sızdırılan işlemci, tekli çekirdek testlerinde 3.986 puana ulaşmayı başardı. A16 Bionic işlemciye kıyasla tekli çekirdek performansında yüzde 60 artış gösterdi.

İlk olarak iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max’te yer alacak bu işlemciler, kullanıcılara daha güçlü bir performans sunacak. Ancak iPhone 16 serisiyle birlikte N3E mimarisine geçilmesi ise Apple’ın enerji konusunda iddialı olmasını sağlayacak.