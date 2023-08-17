Apple uyardı. İphonelerinizi şarj ederken uzun süre temastan kaçının

Apple, iPhone kullanıcılarını, cihazlarını şarj ederken uzun süre ciltle temas ettirmemeleri konusunda uyardı.

KAYNAK: AA
Apple uyardı. İphonelerinizi şarj ederken uzun süre temastan kaçının

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; şirket, internet sitesinde yayınladığı “iPhone için önemli güvenlik bilgileri” başlıklı yazıda, şarj edilen cihazların rahatsızlık veya yaralanmaya neden olabileceğini belirtti.

Ciltle temas halinde olmayın

Apple, kullanıcılara, “Aygıt çalışır durumdayken veya güç kaynağına takılıyken cildinizin aygıtla, güç adaptörüyle veya kablosuz şarj aletiyle uzun süre temas halinde olmasını engellemek için sağduyulu davranın.” çağrısında bulundu. Şirket, cihazın güç kaynağına takılı şarj kablosu ve bağlayıcısının uzun süre ciltle temas etmesinin ve şarj edilen cihazın havalandırılmayan alanlarda bulunmasının, “rahatsızlığa veya yaralanmaya yol açabileceğine” işaret etti.

Battaniye veya yastık altına koymayın

Apple, kullanıcılara, cihazlarını, kablosuz şarj aletini ya da güç adaptörünü battaniyelerinin, yastıklarının veya vücutlarının altına koymamaları ve bu şekilde uyumamaları da tavsiye etti. Şirket, bu durumun cihazın aşırı ısınmasına ve yangına neden olabileceğini belirtti.

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