Apple ve Google masaya oturdu

Uzun zamandır iOS 18'in yapay zeka özellikleri sunacağı söylentileri dolaşıyor. Bu konuda birkaç farklı kaynak tarafından da doğrulandı. Bloomberg Baş Muhabiri Mark Gurman'a göre, bu yapay zeka özellikleri cihazda yer alacak ve internet bağlantısı gerektirmeyecek şekilde çalışacak.

Gurman, bu haberi konu hakkında bilgisi olan kaynaklardan öğrendiğini söylerken, her iki teknoloji devinin henüz anlaşma şartlarına ve markaya karar vermediğini ifade etti. Her iki şirketin de tam anlamıyla ortak bir noktada buluşmadığını belirtti.

Mark Gurman daha önce Apple GPT'nin geliştirildiğini ve şirket içinde test edildiğini iddia etmişti. Ancak son rapor, Apple'ın yapay zeka teknolojisinde istediği düzeye henüz ulaşamadığını ve mevcut yapay zeka araçlarının rakipleri kadar gelişmiş olmadığını ortaya koyuyor. Bu durumda, şirketin başkalarıyla ortaklık yapması en mantıklı seçenek olarak görünüyor.

Eğer Google ile görüşmeler sonuçsuz kalırsa, şirketin OpenAI veya başka bir üretken yapay zeka şirketine yönelebileceği düşünülüyor. Analist Ming-Chi Kuo, geçtiğimiz Ağustos ayında yaptığı açıklamada, firmanın üretken yapay zeka konusunda rakiplerinin gerisinde kaldığını belirtmişti.