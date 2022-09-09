﻿Apple'daki özellik Android'e geçti

Android ve ChromeOs cihazlarında bulunan NearBy Share adlı uygulama sayesinde artık dosya gönderimi yapılmak istendiğinde kullanıcılara onay sorulmayacak. Kişilerden izin istenmeyecek. Ekran kapalıyken dahi dosya gönderimi işlemi gerçekleştirilebilecek.

Google tarafından duyurulan ve Apple AirDrop'a rekabet amaçlı oluşturulan özellik sayesinde artık yazılımdan izin almak gerekmeyecek. Her cihaz için istenen izin işlemi kullanıcılar için çoğu zaman sorun teşkil ediyordu.

Nearby Share için yeni Self Share yani kendi kendine paylaşım özelliği sayesinde sorun ortadan kalkacak. Artık her paylaşım ayrı ayrı olarak onaylanmak zorunda kalmayacak. Google cihazlarından oturum açan cihazlar dosyaları otomatik olarak alacak.

Benzer bir özellik şu anda Apple AirDrop'ta bulunmaktadır.