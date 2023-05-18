Apple’dan iPhone ve iPad için yeni güncelleme. Kullanıcıların işlerini kolaylaştıracak

18 Mayıs Dünya Erişilebilirlik Farkındalığı Günü öncesinde Apple yeni bir güncelleme yaparak hem iPhone kullanıcılarının hem de iPad kullanıcılarının işini kolaylaştıracak yeni güncellemelere imza attı.

Apple’dan iPhone ve iPad için yeni güncelleme. Kullanıcıların işlerini kolaylaştıracak

Editör: Osmancan EROK

Telefon kullanımı her geçen gün artarken Apple'ın satış rakamları da o düzeyde artmaya devam ediyor.

Kullanıcılarına sunduğu imkanlarla diğer markalardan birkaç tık daha fazla tercih edilen Apple şiödi de 18 Mayıs Dünya Erişilebilirlik Farkındalığı Günü öncesinde yaptığı güncelleme kolaylıkları ile konuşuluyor.

Örneğin telefonlara ve ipad'lere gelen yeni özelliklerden bir tanesi de Personal Voice, konuşma yetisini kaybetme riski taşıyan kullanıcılara kendi seslerine benzeyen bir ses yaratmanın kolay ve güvenli bir yolunu sunacak.

Live Speech özelliği ise konuşamayan veya konuşma yetisini kaybetmiş kişilere destek olacak şekilde tasarlandı.

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre işte yeni özelliklerin listesi

1- Assistive Access

Assistive Access özelliği, Calls adında tek bir uygulamada bir araya getirilen Telefon ve FaceTime uygulamalarının yanı sıra Mesajlar, Kamera, Fotoğraflar ve Müzik uygulamaları için de kişiselleştirilmiş bir deneyim sunuyor.

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Yüksek kontrastlı düğmeler ve büyük fontlu metin etiketleri ile arayüzü kolayca ayırt edilebilir hale getiren Assistive Access özelliği, güvenilir destekleyicilerin destek sağlanan kişiye özel bir deneyim sunmalarına yardımcı olan araçlar da içeriyor.

2- Live Speech

iPhone, iPad ve Mac’teki Live Speech özelliği ile kullanıcılar hem telefon ve FaceTime görüşmeleri sırasında hem de bireysel sohbetlerinde söylemek istedikleri şeyleri yazıyor ve bu yazılanlar sesli olarak okunuyor.

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Kullanıcılar arkadaşları, aileleri ve iş arkadaşlarıyla sohbet ederken hızla yanıt verebilmek için sık kullandıkları ifadeleri de kaydedebiliyor.

3- Personal Voice

Personal Voice özelliği, konuşma yetisini kaybetme riski taşıyan kullanıcılara kendi seslerine benzeyen bir ses yaratmanın kolay ve güvenli bir yolunu sunuyor

Özellik, yakın zamanda ALS veya hızla ilerleyerek konuşma yetisini etkileyen başka bir tıbbi durum teşhisi koyulmuş kullanıcılar için tasarlandı.

Kullanıcılar, iPhone veya iPad’de rastgele oluşturulan metinleri okuyarak 15 dakikalık ses kaydı ile bir Personal Voice oluşturabiliyorlar.

4- Point and Speak

Büyüteç’te yer alan Point and Speak özelliği, görme engelleri olan kullanıcıların çeşitli metin etiketleri içeren fiziksel nesnelerle etkileşim kurmalarını kolaylaştırıyor.

Örneğin, mikrodalga fırın gibi bir elektrikli alet kullanırken Kamera uygulaması, LiDAR Tarayıcısı ve aygıt içi yapay öğrenme teknolojilerinden alınan verileri bir araya getiren Point and Speak özelliği, kullanıcı parmağını tuş takımında hareket ettirdikçe her bir düğmede yer alan yazıları seslendiriyor.---

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