Iphone ve Android kullanıcıları arasında büyük sorun. Kullanıcılar şikayet yağdırıyor

IPhone kullanıcıları Andorid cihazlarla mesajlaşmada sorun yaşadıkları ortaya çıktı.

Iphone ve Android kullanıcıları arasında büyük sorun. Kullanıcılar şikayet yağdırıyor

Android ve IPhone cihazlar arasında mesajlaşma sorunu yaşanıyor.

Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Son zamanlarda Reddit ve Twitter üzerinden birçok iPhone kullanıcısı, Android veya Google Voice kullanıcılarından aldıkları metin mesajlarında telefon numarasının başında ek bir “+” işareti yer aldığını belirtiyor.

MESAJLAR İLETİLEMİYOR

Bu durum, Mesajlar uygulamasının numarayı uluslararası olarak sınıflandırmasına ve konuşmayı ayrı bir sohbet bölümüne aktarmasına yol açıyor.

Öte yandan bu yaşanan sorun Apple’ın iMessage uygulamasına RCS desteği eklememesini bir daha gündeme getirmiş durumda. Kullanıcılar, iPhone modellerinde bu desteğin yer alması durumunda böyle bir sorun ile karşılaşmayacaklarını ifade ediyor.

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