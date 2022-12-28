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iPad'in çıkış tarihi ortaya çıktı. Apple analisti açıkladı

Apple'ın analistliğini yapan Ming-Chi Kuo, yeni nesil bir iPad Mini'nin ne zaman piyasaya sürüleceğini açıkladı. Konuyla ilgili cihazın özelliklerini ve raporunu yayınladı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 16:17
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Apple'ın yeni iPad'inin çıkış tarihi belli oldu

iPad'in çıkış tarihi ortaya çıktı. Apple analisti açıkladı
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TF International Securities analisti Ming-Chi Kuo’ya göre; Apple, yeni bir iPad mini üzerinde çalıştığını söyledi. Yeni iPad Mini’nin 2023’ün sonlarında veya 2024’ün ilk yarısında piyasaya sürülmesi beklendiği ifade edildi. Apple analisti Kuo ise sosyal medyadaki paylaşımında yeni iPad mini’nin yeni bir işlemci ile geleceğini paylaştı. Ancak ne tür bir işlemci olacağı konusunda daha fazla detay vermedi.

Kuo cihaza dair açıklamalarında; yeni işlemci /çipin, yeni iPad mininin ana satış noktası olacağını belirtti. Yeni model için çok büyük değişiklikler olmayacağı söylentisinin kullanıcılardan tepki çekme ihtimali yer aldı. Kuo paylaşımında Apple‘ın yakın zamanda katlanabilir bir iPad mini piyasaya sürme ihtimali olduğunu de söyledi.

Analist’e göre Apple, katlanabilen iPad modelini 2025’te piyasaya sürecek. Kuo, “Katlanabilir bir iPad, bir iPad miniden çok daha yüksek bir fiyata sahip olacak, bu nedenle böyle bir üretim planı değişikliği makul değil.” dedi.

Ayrıca Kuo, “Katlanabilir bir iPad, bir iPad miniden çok daha yüksek bir fiyata sahip olacak, bu nedenle böyle bir üretim planı değişikliği makul değil.” dedi. Ayrıca Apple’ın, katlanabilen 20 inç’lik bir ekran üzerinden testler yaptığına dair bazı sızıntılar da yer aldı. 

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