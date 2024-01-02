Ara bulmak deyimi ne anlama geliyor?

Ara bulmak deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; iki ya da daha fazla kişinin birbiri ile anlaşamayanlarını sağlamak, uzlaşı kurmak, onların anlaşmalarına ön ayak olmak anlamında kullanılan bir deyimdir.

Birbiriyle küs olan iki kişiyi barıştırmak anlamında da kullanılır. Taraflar arasındaki ortaklığı sağlayarak, sorunlara çözüm bulmak anlamını taşır.

ARA BULMAK DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Annemle eşimin arasını bulmak tam 3 senemi aldı."

"Ceren'le internetten konuşmaya çalışırken işler sarpa sardı ama en sonunda arayı bulduk."