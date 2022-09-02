Çin’de korona vakaları artınca 4 günlük kapanma ilan edildi. Arabanın bagajı market arka koltuğu mezbaha üstü ise kümes oldu

İHA’nın haberine göre; Çin’in en büyük eyaletlerinden biri olan Sıchuan’da artan Covid-19 vakalarının önüne geçilememesinin ardından Çin, yine tam kapanma kararı aldığı bildirildi.

HALK MARKETLERE AKIN ETTİ

Sıchuan’ın en büyük şehri olan Chengdu’da uygulanmasına karar verilen 4 günlük kapanma haberinin yayılmasının ardından halk marketlere akın etti. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, panik yaşayan vatandaşların süpermarketleri doldurduğu, market raflarının boşaldığı görüldü.

KARARI ÖNCEDEN YAYAN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Sıchuan polisinin 1 Eylül günü kapanma kararını açıklamasına rağmen kararı önceden söyleyen bir kişi, halkı kışkırttığı ve marketlere akın etmesine neden olduğu iddiasıyla 15 gün boyunca gözaltında tutuldu.