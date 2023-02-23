Şüpheli şahıs aracında uyuşturucuyla yakalandı

İHA'nın haberine göre, Samsun'da bir araçta uyuşturucuyla yakalanan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda Canik ilçesi Kuzeyyıldızı Mahallesi'nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı istihbar edilen Y.B.'yi gözaltına aldı.

Y.B.'nin içinde bulunduğu araç içerisinde ve üzerinde yapılan aramada, 5 paket halinde 6.05 gram metamfetamin maddesi, 0,67 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi, 1 kapsül sentetik ecza ve 1 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat ele geçirildi. Polisteki sorgulanması Y.B. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.