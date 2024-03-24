Araç kiralama şirketi halka arz için onay bekliyor

Araç kiralama şirketi Yes Oto Kiralama Enterprise Türkiye, halka arz için düğmeye bastı ve Sermaye Piyasası Kurulu’ndan onay beklediklerini açıkladı.

Halka arz için hazırlıklara başladığını duyuran şirket, elde edilecek gelirin büyük bölümünü araç filosuna yatırım yapmak için kullanılacağını da bildirdi.

Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, UEFA Avrupa Ligi’nin sponsorluğu kapsamında Enterprice tarafından Türkiye'ye getirilen ve Çırağan Sarayı'nda sergilenen kupanın tanıtım toplantısında konuştu.

Şirket, 2015 yılından beri resmi sponsoru olduğu UEFA Kupası'nı Türkiye'ye getirdi. Bu kapsamda şirket, 2000 yılında kazanılan UEFA Kupası'nın mimarlarından Bülent Korkmaz, Ümit Davala ve Hasan Şaş'ın olduğu bir organizasyon ile 10. yaşını da kutladı.

ARAÇ FİLOSUNU BÜYÜTECEK

Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) gerekli başvuruyu yaptıklarını ve süreci beklediklerini belirten Enterprise Türkiye CEO'su Özarslan Tangün, "Bu yıl şirketimizi halka arz edeceğiz" dedi. Tangün, halka arzdan elde edilecek gelirin önemli bir kısmını araç filosunu büyümek için kullanacaklarını da belirtti.

Bu yıl Enterprise’ın Türkiye'de 10'uncu yılını kutladığını kaydeden Tangün, bu süre zarfında 35 ilde 90 ofis ile faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

2023 yılını 5.8 milyar TL’lik ciro ile kapattıklarını söyleyen Tangün, dolar bazında 28 kat artış kaydettiklerini de belirtti.

Türkiye’nin potansiyeline inandıklarını da belirten Tangün, araç kiralamanın turizm ile bağlantılı olduğunu da söyledi.

CİRONUN YÜZDE 40’I TURİSTLERDEN GELİYOR

Turizmi destekleyen şehirlerin ulaşım ihtiyacını da karşıladıklarını ifade eden Tangün, “Türkiye’ye gelen turist sayısında dördüncü sıradayız. Global Enterprise 95 ülkede Türkiye reklamları yapıyor. Ciromuzun yüzde 40'ı yurt dışından gelen turistlerden” diye konuştu.

İstihdama ve turizme değer katmaya devam edeceklerini açıklayan Tangün, faaliyetlerini Gürbaşlar Grup çatısı altında Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş. olarak yürüttüklerinin altını çizdi.

Tangün, Türkiye'nin potansiyeline inandıklarını ve bu yatırımları yapmaya devam edeceklerini ve istihdamı arttırmak için çalışacaklarını da açıkladı.

Yes Oto, Enterprise global markasının Türkiye, Türki Cumhuriyetler ve Irak’taki ana bayisi olduğunu belirten Tangün, Enterprise Rent a Car, National ve Alamo markaları da şemsiyemiz altında. Enterprise’ın dünyada 2.3 milyon adet aracı var” dedi.