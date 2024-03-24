Türk Eximbank’tan milyonlarca euroluk kredi desteği

Türk Eximbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama kapsamında, banka Hazine garantisi altında bir bankalar konsorsiyumu ile 140 milyon euro tutarında finansman sağladı.

Yapılan çıklamada, "Türk Eximbank, Japon İhracat ve Yatırım Sigorta Kuruluşunun (NEXI) %100 oranında sigortası ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının garantisi altında bir bankalar konsorsiyumu ile 140 milyon euro tutarındaki 10 yıl vadeli kredi anlaşmasını 22 Mart 2024 tarihinde imzalamıştır" değerlendirmesinde bulunuldu.