Motorine bindirimlerden sonra indirimcik geliyor

Sene başında benzinden daha ucuz olan motorine zam üstüne zam yapılmasıyla şimdi aralarında yaklaşık 7 TL'lik fark oluştu. Bu durum dizel araç sahiplerinin büyük tepkisine neden olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta 6 günde 4 kere zamlanan motorinin fiyatı 5 TL 41 kuruş artmıştı. Ardından 2 lira 13 kuruşluk indirimcik yapılmıştı. Ertesi gün ise 99 kuruş daha zam görmüştü. Bu gece yarısından sonra son dakika gelişmesi olmaması halinde motorine 1,07 TL indirimcik yapılacağı belirtildi. Araç sahiplerinin 7 TL civarında tahmin ettiği indirim böylece yerini indirimciğe bıraktı.

Motorin İstanbul’un Anadolu Yakası'nda 27.44, Avrupa Yakası'nda 27.42, Ankara'da 27.54, İzmir'de ise 27.57 TL'den depolara dolduruluyor.

Benzin ise İstanbul’un Anadolu Yakası'nda 20.63, Avrupa Yakası'nda 20.62, Ankara'da 20.77, İzmir'de ise 20.76 TL'den satılıyor.

Bu duruma tepki gösteren dizel araç sahiplerinden biri "Biz 7 TL civarında indirim bekliyorduk. Şimdi 1.07 TL indirim yapılacağını öğrendik. Bu indirim son yapılan zamma karşılıyor. Motorin zam üstüne zam görürken, niye benzini zamlar pas geçiyor" yorumunu yaptı.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.