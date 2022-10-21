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Araç sahipleri dikkat rekor zam geliyor: Kötü haberi FOX TV duyurdu

Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne tarihi zam geliyor. Zam için “rekor” ifadesini kullanan Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın indirim yetkisini kullansa bile bütçedeki rakamın yüzde 60’lık zam oranına işaret ettiğini belirtti.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 15:26
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Kötü haberi FOX TV duyurdu: Araç sahipleri dikkat rekor zam geliyor

Araç sahipleri dikkat rekor zam geliyor: Kötü haberi FOX TV duyurdu
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2023 bütçesindeki rakamlara göre Motorlu Taşıtla Vergisi’nin (MTV) yüzde 60 artacağı öngörüldü. 2022 bütçesinde hedeflenen MTV geliri 24 milyar TL idi. 2023’te ise beklenen gelir 38 milyar 787 milyon TL. Bu rakamlara göre MTV geliri yüzde 64 artırılmak isteniyor, bu da MTV’nin en az yüzde 60 artacağı anlamına geliyor.

2 BİN 746 LİRADAN 4 BİN 493 LİRAYA
FOX TV’nin haberine göre Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, bu artışın rekor olduğunu ifade etti. Bingöl, “2022 yılında 1 yaşında olan 1.6 motora kadar bir otomobil için 2 bin 746 olarak yıllık MTV ödenirken bu rakam 2023’te en iyimser tahminler yüzde 60 artacağından önümüzdeki yıl, 4 bin 493 TL olacak. 2022 yılında 1 yaşında olan 2.0 motora kadar ödenen yıllık MTV 7 bin 641 TL, 2023 yılında ise bu rakam 12 bin 225 TL olacaktır.” dedi.

ERDOĞAN BÜTÇESİNİ KULLANSA BİLE...
MTV de diğer vergiler gibi yeniden derleme oranına göre hesaplanıyor. Ocak ayında yeniden derleme oranının yüzde 120’nin üzerinde olacağı kesin ama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın indirim yetkisi var. Vergi uzmanı Ozan Bingöl, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yetkisini kullansa bile bütçedeki rakamın yüzde 60’lık zam oranına işaret ettiğini belirtti.

"YÜK OLMAYA BAŞLADI"
Bir vatandaş, “Artık arabamı satmayı düşünüyorum. Benzin fiyatları ve MTV, her şey yük olarak geliyor. Lüks olmaktan çıktı, yük olmaya başladı.” dedi. Vatandaşlar, MTV’de yaşanacak yüzde 60 artışın büyük bir sorun olabileceğini belirterek maaşların aynı oranda artmadığını ifade etti.
 

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