Motorine şaka gibi indirim geldi

Sene başında motorinin litre fiyatı İstanbul’da 11,43 TL'den depoları doldurulurken, benzin ise 12,29 TL'den satılıyordu. Motirinden pahalı olan benzin 10 ayda zamlardan fazla etkilenmezken, motorine ise zam üstüne zam yapıldı. Aralarındaki fark indiremden önce yaklaşık 7 TL civarındaydı.

Geçtiğimiz hafta 6 günde 4 kere zamlanan motorinin fiyatı 5 TL 41 kuruş artmıştı. Ardından 2 lira 13 kuruşluk indirimcik yapılmıştı. Ertesi gün ise 99 kuruş daha zam görmüştü. Bugün ise motorine 1,07 TL indirimcik yapıldı.

Bu indirimciğin ardından motorin İstanbul’un Anadolu Yakası'nda 26.40, Avrupa Yakası'nda 26.38, Ankara'da 26.50, İzmir'de ise 26.53 TL'den depolara dolduruluyor.

Benzin ise İstanbul’un Anadolu Yakası'nda 20.65, Avrupa Yakası'nda 20.64, Ankara'da 20.79, İzmir'de ise 20.79 TL'den satılıyor.

Bu duruma tepki gösteren dizel araç sahiplerinden biri "Hükümette biraz insaf varsa benzin ile motorinin fiyatını eşitler. Bu büyük adaletsizlik. Bugün motorine indirim yapıldı. Salı ya da çarşamba zamlanır. Zam da 1.07 kuruştan fazla olur. Seçim müjdeleri sıralanmaya başladığında motorinin fiyatını benzinle eşitleyip oy isterler" yorumunu yaptı.

Motorinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 11,43 TL idi.

Benzinin litre fiyatı İstanbul’da yılbaşında 12,29 TL idi.