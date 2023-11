Araca takip cihazı yerleştirdi yakayı ele verdi. Ava giderken avlandı

HalkTV'nin haberine göre; Boşanma davaları İstanbul Aile Mahkemesinde görülen bir çocuk sahibi çift, dava devam ederken yeni bir krizle yüz yüze kaldı.

Eşine karşı ‘zina’ suçlaması ile dava açan V. K. (37), bu kez, boşanma aşamasında olduğu eşinin aracına takip cihazı yerleştirmekle suçlanıyor.

KOLTUĞUN ALTINA YERLEŞTİRMİŞ

Soruşturma dosyasında yer alan bilgi ve ifadelere göre V. K. eşini an be an takip etmesine olanak veren bir cihazı H. K.’nin aracının koltuğunun altına yerleştirdi. H. K. çalıştığı şirkete ait aracı evinin önüne park etti. Anne H. K., kızına ait oyuncağı almak için saat 21.00 gibi evden çıktı ve aracına doğru yöneldi.

H. K. bu esnada, bir kişinin aracın yanında olduğunu fark etti. H. K., aracına yanına ulaştığında aracın kapısısın açık olduğunu boşanma aşamasındaki H. K.’nin aracın başında olduğunu gördü.

‘EŞİM BENİ TAKİP EDİYOR’

H. K., bu kişiye ne aradığını sorduğunda, “Telefonum aracımda kalmış. Onu aldım” yanıtı aldı. Yapılan incelemede, bir cep telefonuna iliştirilmiş bir cihaz bulundu. H. K., eşinin kendisini takibe aldığını öne sürerek karakola başvurdu. Karakol ifadesinde eşinin, kendisini takip ettiğini aktaran H. K., “Bana, benim bundan sonra derdim seninle. Çocuğu da alacağım. Hayatını bitireceğim” dedi.

‘EŞİM SUÇ UYDURUYOR’

H. K.’nin şikâyeti sonrası başlatılan “Özel hayatın gizliliğini ihlal ve tehdit” suçlaması ile yürütülen soruşturma kapsamında V. K. şüpheli sıfatı ile ifade verdi. V. K., araca takip cihazı yerleştirmediğini öne sürerek “Araçta unuttuğum telefonu aldım” dedi. V. K., eşine karşı “zina” gerekçesi ile dava açtığını hatırlatarak “Boşanma aşamasındaki eşim bana karşı suç uyduruyor” dedi.