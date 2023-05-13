Aracı arayan polis dondu kaldı. Herkes şok geçirdi

Gaziantep'te durumundun şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramalarda 13 kilo 140 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Aracı arayan polis dondu kaldı. Herkes şok geçirdi

İHA'nın haberine göre, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, narkotik suçların engellenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki operasyon sırasında Aydınlar Mahallesi'nde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Yapılan aramada 13 kilo 140 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili S.C.P. isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan S.C.P. isimli şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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