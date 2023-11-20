Aracından 52 kilo patlayıcı çıkan polis hakkında karar verildi

Hakkari'de İl Emniyet Müdürlüğü'nce kullanılan Asena Analiz Programı üzerinden yapılan çalışmalar ile İstanbul'da görev yapan bir polis memurunun kullandığı otomobil, 20 Mart 2022 tarihinde Yüksekova çıkışındaki polis kontrol noktasında durduruldu.

Polis memuru A.K.'nın kullandığı otomobilde yapılan aramalar sonucunda 52 kilo patlayıcı ele geçirildi. Gözaltına alınan A.K., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Sanık polis ile birlikte 4 sanığın "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması" suçlarından yargılandığı dava, Hakkari 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

"ARAÇTA KAÇAK MALZEME VE ALTIN OLDUĞUNU BİLİYORDUM"

Sanık Polis A.K, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek diğer sanıkları suçladı ve "Bana kaçak malzeme çıkaracaklarını yardımcı olmamı söyleyerek beni Hakkari'ye çağırdılar. Ben de durumum pek iyi olmadığı için kabul ettim. Polisler beni yakaladığında arabada patlayıcı taşıdığımı söylediler. Ben de gözaltına alındıktan sonra patlayıcı taşıdığımı öğrendim. Haberim yoktu, bilmiyordum. Yıllarca devlet memurluğu yaptım. Araçta kaçak malzeme ve altın olduğunu biliyordum. Amacım borçlarımı ödemekti." dedi.



SANIK POLİSE 21 YIL HAPİS CEZASI

Diğer sanıklar da iddianamedeki suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Savunmaları dinleyen mahkeme heyeti, "terör örgütüne silah sağlamak" suçundan polis memuru A.K. için 21 yıl, diğer 4 sanık için de 17 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi.