Aracını diğer sürücüler çekebilsin diye üzerinde anahtarla park etti

İstanbul'un karmaşık trafik ve park sorunlarına her gün yeni bir örnek ekleniyor. Ancak son günlerde sosyal medyada dolaşan bir video, bu sorunlara farklı bir bakış açısı getirdi. İstanbul'da bir vatandaşın park yerinden çıkamama sorununu çözme yöntemi, hem komik hem de yaratıcı bulundu.

Park yerinden çıkamayan vatandaş, aracın önüne çekilen başka bir araç yüzünden sıkışmıştı. Durumu çözmek için ise şaşırtıcı bir yöntem kullandı. Vatandaş, aracın anahtarını park yerine bırakarak, başka birinin gelip aracı geriye çekmesine izin verdi. Bu şekilde aracın önüne park eden aracın çekilmesi sağlanacaktı.