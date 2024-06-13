78 yaşındaki amcanın güldüren kurban pazarlığı: "Son kurbanın olabilir"

Artvin'in merkezinde bulunan bir kurban pazarında satıcı ile müşteri arasında geçen komik pazarlık, izleyenleri güldürdü. Satıcı, kurban için 110 bin lira istedi. Ancak müşteri, bu fiyatı çok buldu ve 80 bin lira teklif etti. Satıcı, teklifi reddetmeyerek, "Yok dayı, ne yaptın. Belki de son kurbanın olur, hakkını ver" diyerek pazarlığı sürdürdü. Müşteri, "78 yaşındayım" dese de satıcı, "Tamam, son kurbanın olabilir" dedi. Ardından satıcı, fiyatı 85 bin liraya çekti. Ancak müşteri, bu teklifi de kabul etmeyerek 95 bin lira teklif etti. Sonunda ise satıcı, "Tamam, son 90 olur" diyerek anlaşmayı sağladı. İkilinin "Allah kabul etsin" diyerek işlemi tamamlaması izleyenleri güldürdü.