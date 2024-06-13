Trafikte romantizm: Motorsikletten inip erkek arkadaşının ayakkabısını bağladı

İstanbul'un trafiğiyle ünlü caddelerinden birinde seyir halinde olan bir çift, sıradışı bir olaya tanıklık etti. Motorsiklet sürerken sevgilisinin ayakkabı bağcığının çözüldüğünü fark eden genç kız, trafik ışıklarında durduklarında hemen motorsikletten indi. Trafikte bekleyen araç sürücülerinin şaşkın bakışları arasında, kız sevgilisinin yanına giderek ayakkabısını bağladı.

Video, sosyal medyada paylaşılmasıyla kısa sürede viral oldu. Kızın bu jesti, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük takdirle karşılandı.