Trafikte romantizm: Motorsikletten inip erkek arkadaşının ayakkabısını bağladı

Kaynak: Haber Merkezi
Trafikte romantizm: Motorsikletten inip erkek arkadaşının ayakkabısını bağladı

trafikte seyir halinde olan bir çift, motorsiklet sürerken sevgilisinin ayakkabı bağcığının çözüldüğünü fark etti. Trafik ışıklarında duran çift, kızın motorsikletten inerek sevgilisinin ayakkabısını bağlamasıyla görenleri hayrete düşürdü.

İstanbul'un trafiğiyle ünlü caddelerinden birinde seyir halinde olan bir çift, sıradışı bir olaya tanıklık etti. Motorsiklet sürerken sevgilisinin ayakkabı bağcığının çözüldüğünü fark eden genç kız, trafik ışıklarında durduklarında hemen motorsikletten indi. Trafikte bekleyen araç sürücülerinin şaşkın bakışları arasında, kız sevgilisinin yanına giderek ayakkabısını bağladı.

Video, sosyal medyada paylaşılmasıyla kısa sürede viral oldu. Kızın bu jesti, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük takdirle karşılandı.

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