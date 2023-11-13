Aracını diskoya çevirdi. Kapısını açınca rekor cezayı yedi.

Olay, Alanya’da dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde trafiği tehlikeye sokarak ve çevreye rahatsızlık verecek şekilde hareket eden 07 PJ 101 plakalı araç trafik ekiplerince durduruldu.

Araç sürücüsüne 4 bin 500 TL cezai işlem uygulanarak, araç otoparka çekildi. O anları ona pahalıya patladı.

Yapılan incelemede şahsın kapılarına çok sayıda hoparlör takarak aracı adeta diskoya çevirdiği görüldü.

KÖTÜ BİR OLAY YAŞANABİLİRDİ

Olayın görgü tanıklarından bir kişi, Bu tip olayları artık trafikte çok görmeye başladık, insanlar dikkat çekmek için artık iyice saçmalamaya başladı. Açtığı müzikten seyir halinde olmamıza rağmen inanılmaz rahatsız olduk. İlerlediği anda kapıları açtı Allah korusun kötü bir olay yaşanabilirdi." dedi.