Aracını diskoya çevirdi. Kapısını açınca rekor cezayı yedi.

Antalya'da trafiği tehlikeye sokarak çevreye rahatsızlık veren bir kişi seyir halinde kapısı açık ilerledi. Otomobilini adeta diskoya çeviren trafik magandasına 4 bin 500 TL cezai işlem uygulandı.

KAYNAK: İHA
Aracını diskoya çevirdi. Kapısını açınca rekor cezayı yedi.

Olay, Alanya’da dün akşam saatlerinde meydana geldi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde trafiği tehlikeye sokarak ve çevreye rahatsızlık verecek şekilde hareket eden 07 PJ 101 plakalı araç trafik ekiplerince durduruldu.

Araç sürücüsüne 4 bin 500 TL cezai işlem uygulanarak, araç otoparka çekildi. O anları ona pahalıya patladı.

Yapılan incelemede şahsın kapılarına çok sayıda hoparlör takarak aracı adeta diskoya çevirdiği görüldü.

KÖTÜ BİR OLAY YAŞANABİLİRDİ

Olayın görgü tanıklarından bir kişi, Bu tip olayları artık trafikte çok görmeye başladık, insanlar dikkat çekmek için artık iyice saçmalamaya başladı. Açtığı müzikten seyir halinde olmamıza rağmen inanılmaz rahatsız olduk. İlerlediği anda kapıları açtı Allah korusun kötü bir olay yaşanabilirdi." dedi.

aw075179-02.jpg

aw075179-03.jpg

aw075179-04.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 12 Ekim Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
Anıtkabir’de her yer Erdoğan sloganı serbest andımız yasak öyle mi?
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
KRT satıldı imzalar atıldı. Satın alan kişi yarın sabah binaya gelecek
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğraflara uygulanan çifte standart!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Dilan Polat’ın telefonundaki müstehcen fotoğrafların tüm detayları!
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Bakan Koca’nın sessizliği 20 bin ASM çalışanını hayal kırıklığına uğrattı
Son Haberler
Çıkmaz sokakta sıkıştırdıkları araca kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı Gündem
Çıkmaz sokakta sıkıştırdıkları araca kurşun yağdırdılar: 1 ölü, 2 yaralı
Şalvardan kürklüye hızlı geçiş. Başka bir Dilan Polat vakası daha mı? Gündem
Şalvardan kürklüye hızlı geçiş. Başka bir Dilan Polat vakası daha mı?
Ünlü şarkıcının cinsel ilişki itirafı olay oldu Magazin
Ünlü şarkıcının cinsel ilişki itirafı olay oldu
Banka devi Türkiye'deki payını satıyor! Milyonlarca müşterisi var Ekonomi
Banka devi Türkiye'deki payını satıyor! Milyonlarca müşterisi var
Erzurum’da hava eksi 1 derecelere kadar indi Gündem
Erzurum’da hava eksi 1 derecelere kadar indi
Pep Guardiola City'nin kapılarını açık bıraktı Spor
Pep Guardiola City'nin kapılarını açık bıraktı
THY'den Avrupalı firmaya dev sipariş. 355 tane alınacak Gündem
THY'den Avrupalı firmaya dev sipariş. 355 tane alınacak