Aracını Ehliyetsiz Kullanmak İsteyenler Nüfus Müdürlüklerine Koşuyor

Aracını Ehliyetsiz Kullanmak İsteyenler Nüfus Müdürlüklerine Koşuyor
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Gelen yeni düzenleme ile araç sahipleri hem Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartlarını hem de ehliyetlerini tek bir kartta birleştirerek kullanabilecek.

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Aracını Ehliyetsiz Kullanmak İsteyenler Nüfus Müdürlüklerine Koşuyor 1

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir düzenleme yapıldı. Yapılacak değişiklikle artık işlemler daha kolay olacak.

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Aracını Ehliyetsiz Kullanmak İsteyenler Nüfus Müdürlüklerine Koşuyor 2

Yeni düzenleme ile ehliyet ve TC kimlik kartınızı ayrı ayrı taşıma zorunluluğu ortadan kalkacak.

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Aracını Ehliyetsiz Kullanmak İsteyenler Nüfus Müdürlüklerine Koşuyor 3

Kimlik kartı ve ehliyet kartının birleştirilmesi için ilk olarak Nüfus Müdürlüğü'nden randevu alınıp gidilmesi gerekiyor.

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Aracını Ehliyetsiz Kullanmak İsteyenler Nüfus Müdürlüklerine Koşuyor 4

Ayrıca Nüfus Müdürlüğü’ne gidilmeden gerekli belgelerin hazırlanması gerekiyor. İşlem görevliler tarafından yapılacak.

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Aracını Ehliyetsiz Kullanmak İsteyenler Nüfus Müdürlüklerine Koşuyor 5

Yeni birleştirilmiş kimlik kartınız birkaç gün içinde adresinize teslim edilecek. Bu birleştirme ve tek kart işlemi ücretsiz olarak yapılır.

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Aracını Ehliyetsiz Kullanmak İsteyenler Nüfus Müdürlüklerine Koşuyor 6

Yeni ehliyet alacaklar 15 TL ödeme yapması gerekiyor ve bu işlemi de ya vergi dairesine ya da bankaya yapması lazım.

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Aracını Ehliyetsiz Kullanmak İsteyenler Nüfus Müdürlüklerine Koşuyor 7

BUNLARA DİKKAT!

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Aracını Ehliyetsiz Kullanmak İsteyenler Nüfus Müdürlüklerine Koşuyor 8

Birleştirme işleminde hem kimlik hem de ehliyetin yeni olması gerekiyor.

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Aracını Ehliyetsiz Kullanmak İsteyenler Nüfus Müdürlüklerine Koşuyor 9

Kart birleştirme işlemi sırasında herhangi bir ücret ödenmez, ancak kimlikler yeniyse.

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Aracını Ehliyetsiz Kullanmak İsteyenler Nüfus Müdürlüklerine Koşuyor 10

Yenileme işlemi sırasında biyometrik fotoğrafın son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekir.

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Aracını Ehliyetsiz Kullanmak İsteyenler Nüfus Müdürlüklerine Koşuyor 11

NASIL RANDEVU ALINIR?

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Aracını Ehliyetsiz Kullanmak İsteyenler Nüfus Müdürlüklerine Koşuyor 12

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden Randevu AL sayfasına girin ve “TC Kimlik Kartına Sürücü Belgesi Ekleme" seçeneğine tıklayın.

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Aracını Ehliyetsiz Kullanmak İsteyenler Nüfus Müdürlüklerine Koşuyor 13

Daha sonra il ve ilçe girerek randevu alabilirsiniz.

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Aracını Ehliyetsiz Kullanmak İsteyenler Nüfus Müdürlüklerine Koşuyor 14
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Aracını Ehliyetsiz Kullanmak İsteyenler Nüfus Müdürlüklerine Koşuyor 15
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Aracını Ehliyetsiz Kullanmak İsteyenler Nüfus Müdürlüklerine Koşuyor 16
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Aracını Ehliyetsiz Kullanmak İsteyenler Nüfus Müdürlüklerine Koşuyor 17
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Aracını Ehliyetsiz Kullanmak İsteyenler Nüfus Müdürlüklerine Koşuyor 18
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Aracını Ehliyetsiz Kullanmak İsteyenler Nüfus Müdürlüklerine Koşuyor 19
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