Aracını Ehliyetsiz Kullanmak İsteyenler Nüfus Müdürlüklerine Koşuyor

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir düzenleme yapıldı. Yapılacak değişiklikle artık işlemler daha kolay olacak.
Yeni düzenleme ile ehliyet ve TC kimlik kartınızı ayrı ayrı taşıma zorunluluğu ortadan kalkacak.
Kimlik kartı ve ehliyet kartının birleştirilmesi için ilk olarak Nüfus Müdürlüğü'nden randevu alınıp gidilmesi gerekiyor.
Ayrıca Nüfus Müdürlüğü’ne gidilmeden gerekli belgelerin hazırlanması gerekiyor. İşlem görevliler tarafından yapılacak.
Yeni birleştirilmiş kimlik kartınız birkaç gün içinde adresinize teslim edilecek. Bu birleştirme ve tek kart işlemi ücretsiz olarak yapılır.
Yeni ehliyet alacaklar 15 TL ödeme yapması gerekiyor ve bu işlemi de ya vergi dairesine ya da bankaya yapması lazım.
BUNLARA DİKKAT!
Birleştirme işleminde hem kimlik hem de ehliyetin yeni olması gerekiyor.
Kart birleştirme işlemi sırasında herhangi bir ücret ödenmez, ancak kimlikler yeniyse.
Yenileme işlemi sırasında biyometrik fotoğrafın son 6 ay içinde çekilmiş olması gerekir.
NASIL RANDEVU ALINIR?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden Randevu AL sayfasına girin ve “TC Kimlik Kartına Sürücü Belgesi Ekleme" seçeneğine tıklayın.
Daha sonra il ve ilçe girerek randevu alabilirsiniz.