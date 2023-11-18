Arak konusu nedir? Arak ne zaman başlıyor?

Başrollerinde İlker Kaleli ve Öykü Karayel’in yer aldığı Arak dizisinin ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Show TV ekranlarında yayınlanacak olan Arak dizisine dair ayrıntılar merak ediliyor. Peki, Arak konusu nedir? Arak ne zaman başlıyor?

KAYNAK: Haber Merkezi
Arak konusu nedir? Arak ne zaman başlıyor?

Öykü Karayel ve İlker Kaleli’nin başrollerinde yer aldığı Arak dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı. İlk fragmanıyla dikkat çeken Arak’ın ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Arak konusu nedir? Arak ne zaman başlıyor?

Most Production’ın yapımcılığını Murat Can Oğuz’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay birlikte kaleme alıyor.

ARAK KONUSU NEDİR?

1998 yılında ülkenin önde gelen ekonomi profesörlerinden biri Rauf Çınar’ın eşi Elif Çınar; evlerine giren Necip Talan adlı hırsız tarafından bıçaklanır. Bambaşka dünyalara ait bu iki ailenin de hayatı o geceden sonra değişir. Rauf Çınar’ın kızı Zeynep Çınar o gece biricik annesini; Akay Talan ise tek kahramanı olan babasını kaybeder. Bir gecede kimliksiz, isimsiz, evsiz kalan Akay Talan, günümüzde Kara ismiyle, bizden çalanlardan çalarak hiçbir çocuğun kendisiyle aynı kaderi yaşamaması için ant içmiştir.

Zeynep Çınar ise yurt dışında eğitim aldıktan sonra İstanbul’a döner. Annesinden miras bitki sevgisini çektiği belgesellerle devam ettirmektedir. Bu iki ayrı dünya insanının tek ortak noktası o gecedir. İsteseler de istemeseler de hayat onları bir kez daha karşı karşıya getirecek, önlerindeki engeller bile aşık olmalarına engel olmayacaktır. Ama ya gerçekler ortaya çıkınca? Kara, o gecenin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için hayatının soygununa başlarken, Zeynep bu gerçekle yüzleşebilecek midir? İkili birbirlerine çekildikçe, o gece aydınlanacaktır ama kazanan kim olacaktır? Aşk mı? Gerçekler mi?

3634559-8bc8c856ef95419fe800a61d45d8193f-640x640.jpg

ARAK OYUNCU KADROSU

Oyuncu kadrosunda; İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç ,Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi isimler yer alıyor.

3634559-d721cfcb2e2d5129159735cecca20898-640x640.jpg

ARAK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde İlker Kaleli ve Öykü Karayel’in rol aldığı Arak dizisinin tanıtım fragmanı görücüye çıktı. Dizinin ilk bölüm tarihi henüz açıklanmadı.

3634559-7aea7b5a8f788416c191c054e255ebfe-640x640.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef All Star 153. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 153. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 17 Kasım Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
Şener Üşümezsoy yolların çatlayıp yarıklardan lavların çıktığı yeri açıkladı
Şener Üşümezsoy yolların çatlayıp yarıklardan lavların çıktığı yeri açıkladı
MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 152. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Metin Uca kimdir? Metin Uca neden öldü?
Metin Uca kimdir? Metin Uca neden öldü?
Son Haberler
THY'nin en ucuz ve en pahalı uçak biletleri belli oldu Ekonomi
THY'nin en ucuz ve en pahalı uçak biletleri belli oldu
Bangladeş'i Midhili siklon fırtınası vurdu Dünya
Bangladeş'i Midhili siklon fırtınası vurdu
Hırsızlıktan tutuklanıp serbest bırakılan dizi oyuncusu bu kez uyuşturucudan tutuklandı Gündem
Hırsızlıktan tutuklanıp serbest bırakılan dizi oyuncusu bu kez uyuşturucudan tutuklandı
Genç anne görüntüleri izleyince çılgına döndü. Bebek telsizi hareketi algıladı cep telefonuna mesajı gönderdi Dünya
Genç anne görüntüleri izleyince çılgına döndü. Bebek telsizi hareketi algıladı cep telefonuna mesajı gönderdi
Genç oyuncu uyuşturucu ticaretinden tutuklandı Magazin
Genç oyuncu uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Atatürk filmi hasılat rekoruna koşuyor. 10 günde 1 milyon izleyiciye ulaştı Magazin
Atatürk filmi hasılat rekoruna koşuyor. 10 günde 1 milyon izleyiciye ulaştı