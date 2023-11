Öykü Karayel ve İlker Kaleli’nin başrollerinde yer aldığı Arak dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı. İlk fragmanıyla dikkat çeken Arak’ın ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Arak konusu nedir? Arak ne zaman başlıyor?

Most Production’ın yapımcılığını Murat Can Oğuz’un üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay birlikte kaleme alıyor.

ARAK KONUSU NEDİR?

1998 yılında ülkenin önde gelen ekonomi profesörlerinden biri Rauf Çınar’ın eşi Elif Çınar; evlerine giren Necip Talan adlı hırsız tarafından bıçaklanır. Bambaşka dünyalara ait bu iki ailenin de hayatı o geceden sonra değişir. Rauf Çınar’ın kızı Zeynep Çınar o gece biricik annesini; Akay Talan ise tek kahramanı olan babasını kaybeder. Bir gecede kimliksiz, isimsiz, evsiz kalan Akay Talan, günümüzde Kara ismiyle, bizden çalanlardan çalarak hiçbir çocuğun kendisiyle aynı kaderi yaşamaması için ant içmiştir.

Zeynep Çınar ise yurt dışında eğitim aldıktan sonra İstanbul’a döner. Annesinden miras bitki sevgisini çektiği belgesellerle devam ettirmektedir. Bu iki ayrı dünya insanının tek ortak noktası o gecedir. İsteseler de istemeseler de hayat onları bir kez daha karşı karşıya getirecek, önlerindeki engeller bile aşık olmalarına engel olmayacaktır. Ama ya gerçekler ortaya çıkınca? Kara, o gecenin gerçek yüzünü ortaya çıkarmak için hayatının soygununa başlarken, Zeynep bu gerçekle yüzleşebilecek midir? İkili birbirlerine çekildikçe, o gece aydınlanacaktır ama kazanan kim olacaktır? Aşk mı? Gerçekler mi?

ARAK OYUNCU KADROSU

Oyuncu kadrosunda; İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç ,Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi isimler yer alıyor.

ARAK NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde İlker Kaleli ve Öykü Karayel’in rol aldığı Arak dizisinin tanıtım fragmanı görücüye çıktı. Dizinin ilk bölüm tarihi henüz açıklanmadı.