Arap ırkçısı 515 çetesinden Türklere meydan okuyan video

Türkiye’de ilk Adana’da ortaya çıkan 515 Haşimi çetesi yayılmaya devam ediyor. Adana’dan sonra Gaziantep, Sakarya’da görüldükten sonra tüm ülkeye yayıldılar.

Grup halinde dolaşan Arap ırkçısı 515 Haşimi çetesi sokaklarda yürüyerek gövde gösterileri yapıyorlar.

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan konuyla ilgili dikkat çeken bir video paylaşarak not düştü.

Türkkan, 515 pankartı ve 515 basılı tişörtleri gösteren iki kişinin videosunu paylaştı. Türkkan Türkiye’de yeni bir terör örgütü doğduğunu ve şimdlilik uyuyan hücre modunda olduklarını açıkladı.

Türkkan mesajında şu ifadeleri kullandı:

Türk milleti, Osmanlı’ya karşı Arap ayaklanmasının sembolü 515 rakamının ne anlama geldiğini hiç unutmasın!

Din kardeşimiz! Suriyeliler, Osmanlı’ya karşı ayaklanan dedeleri Haşemiler gibi Türk vatanında Türk’e meydan okumaya devam ediyor.

Ülkeyi yönetenler görmek istemiyor ama Türkiye’de yeni bir terör örgütü türüyor. Şimdilik uyuyan hücre modundalar.

515 HAŞİMİ ÇETESİ NEDİR?

Arap aşiretlerinin kendilerine özgü simgeleri olduğu ve bu simgelerin Osmanlı'ya isyan eden Haşimilerin sembolizmini taşıdığı ifade ediliyor. "515" sembolü ise Arap milliyetçiliğini en sıkı şekilde savunan Al Naim, Kariyş, Seliym, Heziyl ve Kenani aşiretlerinin de sembolü olarak belirtiliyor

Son zamanlarda, Türk halkına saldıran ve Arap ırkçılığı yapan "515 Haşimi çetesi ortalıklarda görünmüyor.

Sakarya'da ortaya çıkan silahlı, bıçaklı ve baltalı tehdit videoları paylaşan Suriyeli bir grup, Türk düşmanı ve Arap ırkçısı olduklarını iddia etmişti.

Öte yandan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ defalarca duruma tepki göstererek isyan etmişti. Gazeteci- yazar Fatih Ergin de konuyla ilgili “515 Haşimi- Türkiye’deki Suriyeli çete” adlı kitabı çıkarmıştı. Ayrıca 515 Haşimi çetesinin birçok ildeki gövde gösterisi görüntüleri ortaya çıkmıştı.