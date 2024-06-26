Milli Eğitim'in müfredatını protesto etti ölüm tehdidi aldı

Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanı Ege İşleyenel, ölüm tehdidi aldığını açıkladı. Geçtiğimiz gün, Ege İşleyenel ve partililer, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in son dönemdeki açıklamalarını ve gündeme getirilen eğitim sistemini protesto etmiş ve bir basın açıklaması gerçekleştirmişti. Partililer, Müdürlüğün önüne siyah çelenk bırakmıştı.

Ege İşleyenel, söz konusu protestodan 2 saat sonra telefonla arandığını belirtti ve kendisini arayan şahsın Arap olduğunu ileri sürerek kendisine hakaret ve küfür ettiğini iletti

Şahsın, kendine ölüm tehdidinde bulunduğunu ifade eden İşleyenel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bu bir suç duyurusudur ! Bugün İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde gerçekleştirdiğimiz siyah çelenk ve basın açıklaması sonrasında bu numara üzerinden ölüm tehdidi almış bulunuyorum.” ifadelerini kaydeden İşleyenel, açıklamasına, “Felek her türlü esbâb-ı cefâsın toplasın gelsin Dönersem kahpeyim millet yolunda bir azimetten” dizelerini ekledi.

EĞİTİM SİSTEMİNİ PROTESTO ETTİLER

Geçtiğimiz gün, Zafer Partisi İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanı Ege İşleyenel, partililer ile birlikte Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in açıklamalarını ve eğitim sisteminin getirildiği noktayı protesto etti. Gerçekleştirilen basın açıklamasında, “Bizler, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı Türk Gençliği olarak, ülkemizin milli eğitim sisteminin şeriatçı ve cumhuriyet düşmanı ideolojilere hizmet etmesine karşı derin endişe besliyoruz.” ifadeleri kullanılırken Yusuf Tekin’in açıklamaları ve politikaları eleştirildi.

Milli Eğitim Bakanı’na ilişkin, “Yusuf Tekin'in görev süresi boyunca yaptığı açıklamalar ve politikalar, laik, bilimsel ve çağdaş eğitim ilkelerine aykırı adımlar içermektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu felsefesini temsil eden Atatürk'ün mirasına ve laik cumhuriyetimize düşmanlık besleyenleri cesaretlendirmektedir.” açıklaması yapıldı ve Zafer Partisi'nin Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu ilkelere zarar verecek her türlü girişimine karşı çıktıkları ifade edildi.

Basın açıklamasında, "Milli Eğitim Bakanlığı koltuğunda oturan şahsın bir an önce istifa etmeye ve çok özendiği ve özlediği selefi cihatçı ortamı yaşayabilmesi için Afganistan a gitmesini tavsiye ediyoruz.” denildi.