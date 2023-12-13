Arap suç örgütü üyesi İstanbul’da yakalandı. Uyuşturucu madde finansörü

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Osmancan Erok
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah İstanbul’da yapılan “Kafes-19” operasyonuyla yakalandı.

Interpol tarafından kırmızı bülten çıkarılan yabancı uyruklu Muhuannad Aloqlah'ın İstanbul Esenler’de kaldığı tespit edildi.

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Hudut Kapıları Şube Müdürlükleri tarafından yapılan ortak çalışmayla "Kafes-19" operasyonu gerçekleştirdi.

Operasyonda, uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah yakalanarak gözaltına alındı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

İnterpol Kırmızı Bülten’le aranan Uyuşturucu Madde Finansörü ve Organize Suç Örgütü üyesi Muhuannad ALOQLAH İstanbul’da yapılan “KAFES-19” Operasyonuyla yakalandı❗️

Milletimizin bilmesini isterim ki;

Geleceğimizi zehirlemeye çalışan uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle, göçmen kaçakçılarıyla ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecektir ❗️

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığı ile Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince yapılan müşterek çalışmalar sonucu, hakkında İnterpol tarafından ????Kırmızı bülten çıkarılan yabancı uyruklu Muhuannad ALOQLAH’ın İstanbul Esenler’de kaldığı ev tespit edildi. Düzenlenen Kafes-19 operasyonuyla yakalandı.

Operasyonu düzenleyen Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

Ülkemizi ulusal ve uluslararası organize suç örgütlerinden, zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız❗️

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