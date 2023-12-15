Engelli uyuşturucu tacirinin alacak-verecek defteri ortaya çıktı

Kaynak: İHA
Engelli uyuşturucu tacirinin alacak-verecek defteri ortaya çıktı
İzmir'de uyuşturucu tacirliği yaptığı belirlenen bir kişinin evinde çok sayıda yeşil reçeteye tabi hap ve para çıktı. Gözaltına alınan ve tutuklanan zanlının, alacak-verecek defteri tuttuğu da öğrenildi.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yapılan saha çalışmaları sonucu M.K.S. (48) adlı bir kişinin Kazımpaşa Mahallesi'nde bulunan evinde uyuşturucu sattığını tespit etti. Savcılıktan alınan iznin ardından şüphelinin belirlenen adresine operasyon gerçekleştiren polisin yaptığı aramada, bin 460 adet yeşil reçeteye tabi hap ile M.K.S.'nin ceket cebinde, uyuşturucu ticaretinden elde ettiği belirlenen üç deste halinde toplamda 37 bin 200 lira ile 10 Dolar ele geçirildi.

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ZEHİR TACİRİNİN ÜZERİNDEN HESAP DEFTERİ DE ÇIKTI

Şüpheli şahsın koltuk değnekleriyle yürüdüğü ve ortopedik engelli olduğu görüldü.

Öte yandan M.K.S.'nin uyuşturucu ticareti konusuyla ilgili alacak-verecek kayıtlarının tuttuğu bir deftere de yine polis ekipleri tarafından el kondu.

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Gözaltına alınan M.K.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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