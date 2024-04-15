Arapça tabelaların inmesi zoruna gitti. Ağır ol da molla desinler

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanan CHP'li Mustafa Bozbey, seçim öncesi verdiği ilk sözünü tutarak Belediye Meclisi’nin ilk toplantısında tabelalarda Türkçe kullanım zorunululuğu getirdi.

Şehirdeki Arapça tabelaların zabıta tarafından sökülmesi sırasında çekilen fotoğraf ve videolar ülkemizin pek çok haber kanalında paylaşıldı ve X adlı sosyal medya platformunda da gündem oldu.

Adı geçen platformda Sharghzadeh takma adıyla barınan Muhammad Ali Mojaradi isimli bir çevirmen ise Türklerin neşeyle karşıladığı bu gelişme sonrasında adeta deliye döndü. Çevirmeninin haddini fazlasıyla aşarak Türk sosyolojisinin kırılgan olduğu gibi hezeyanlarını paylaştığı mesajının Türkçesi şöyle:

"Yabancı bir yazının sizi tehdit ettiği kadar kırılgan bir topluma sahip olduğunuzu düşünün.

Arapça, Türkiye için yabancı bile diyemem. Çünkü bu alfabe Osmanlı Türkçesi'nin de yazısıydı ve dünyadaki milyonlarca Türk hala Türkçeyi bu harflerle yazıyor.

Gelecekte tüm Osmanlıca pankartları ve yazıtları da yıkabilirler."