Araplar paralarını Sportswashinge nasıl dönüştürüyor? Araştırmacı gazeteci Zafer Arapkirli Arapların maskesini düşürüyor

Yeniçağ Suudi Arabistan'ın bilinmeyen dosyasını açıyor! Araştırmacı gazeteci Zafer Arapkirli Arapların paralarını nasıl 'Sportswashing'e döndürdüklerini açıklıyor.

Araplar paralarını Sportswashinge nasıl dönüştürüyor? Araştırmacı gazeteci Zafer Arapkirli Arapların maskesini düşürüyor

20 milyar dolarlık bütçesiyle futbolda yeni bir çekim merkezi olan Suudi Arabistan, Ronaldo, Neymar, Benzema ve diğer onlarca ünlü futbol starını neden transfer ediyor?

Tüm dünyanın merak ettiği milyon dolarlık transfer dosyalarını tek tek açan ünlü gazeteci Zafer Arapkirli, Arapların paralarını Sportswashing'e nasıl dönüştürdüğünü açıklıyor.

Sadece Cemal Kaşıkçı cinayeti bile ülkenin imajını yerlere sermişken, bir anda Suudi Arabistan’ın bu kadar kolay toparlanabilmiş olmasının arkasındaki gizli gerçeği Zafer Arapkirli yazıyor.

Gündem yaratacak Arapların Sportswashing Dosyası yarın YENİÇAĞ'DA...

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