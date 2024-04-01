Araplar Türkiye'deki akaryakıt devini satıyor. Yeni sahipleri şok edecek

BBE’nin Hypco Petrolcülük’teki hisselerinin büyük bir kısmını BDY Group’a satması bekleniyor. Bu anlaşma, her iki şirketin ticari çıkarlarını büyütmeyi ve aynı zamanda Türkiye’nin enerji sektörüne ve ekonomik büyümesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Ortaklık kapsamında, Hypco’nun servis istasyonları ağı genişletilecek. Ayrıca, Türkiye’ye LPG ithalatı ve dağıtımı için yeni bir kuruluş olan “HYPCO GAS” adlı şirket kurulacak, böylece sektördeki rekabet ortamı güçlendirilecek.

Taraflar arasındaki mutabakata göre, lojistik, ticaret yönetimi ve uluslararası ticaret gibi çeşitli konularda yakın işbirliği yapılacak.

BB Energy akaryakıt dağıtım grubunun CEO’su Bashir Bassatne, bu stratejik işbirliğinin Türkiye’deki enerji piyasasında daha fazla genişleme ve yenilikçilik vizyonlarıyla örtüştüğünü belirtti. İşbirliği sayesinde Türk tüketicisine erişimlerini genişletmeyi, Hypco’nun büyümesini desteklemeyi ve enerji sektöründeki yeni fırsatları keşfetmeyi hedeflediklerini vurguladı.

"ÇALIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ"

BDY CEO’su Erkan Kaplanlı ise bu anlaşmanın şirketler arasında enerji sektöründeki işbirliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olduğunu altını çizdi. Kaplanlı "Ortak hedeflerimize ulaşmak için BB Enerji ile yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyoruz." dedi.

Hypco Petrolcülük CEO’su Hatice Tulum da, Hypco markasının Türkiye’de faaliyet göstermeye devam edeceğini vurgulayarak, markanın temel hedefinin müşteri hizmetlerinde mükemmellik ve memnuniyet taahhüdüyle marka sadakatini güçlendirmek olduğunu belirtti.

Tulum, şunları söyledi: “Bu ortaklık kapsamında Hypco markası, BDY’nin LPG ve depolama deneyimi ile BB Enerji’nin perakende ve uluslararası ticaret deneyimlerini birleştirecek, çevresel sorumluluk ve yeniliğe bağlı bir akaryakıt ve LPG dağıtım şirketi olarak daha da güçlenecektir.”

BB Enerji hakkında bilgi vermek gerekirse, enerji sektöründeki faaliyetlerine 56 yıl önce Orta Doğu’nun ilk bağımsız petrol ticaret şirketi olarak başlayan BB Enerji Grubu, bugün 11 ülkedeki ofisleriyle yılda 40 milyon tonun üzerinde ham petrol, petrol ürünleri ve likit gaz ticareti yapmaktadır.

13 YIL ÖNCE DEPOLAMA TESİSİ SATIN ALMIŞTI

Lübnan’ın ardından Türkiye, Rwanda, Fas, Pakistan ve Bangladeş’teki depolama ve dağıtım ağlarıyla güçlü bir ilerleme kaydederek perakende pazarındaki payını arttırmaya devam etmektedir.

Türkiye’deki ticari faaliyetlerini 40 yılı aşkın süredir uluslararası ticaret kapsamında yürüten BB Enerji Grubu, ülkedeki ilk yatırımını 2011 yılında Mersin’deki Maris Petrokimya bitüm depolama tesislerini satın alarak yapmış ve o tarihten bu yana hizmet ve ticaretine devam etmektedir.

Ayrıca, 2016 yılında yerel tüketiciye doğrudan ulaşmak ve son kullanıcıya hak ettiği ürün ve hizmet kalitesini sunmak amacıyla Hypco markası altında Türkiye’deki akaryakıt dağıtım şirketleri arasında yerini almıştır.