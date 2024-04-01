Ekonomi medyasının duayen ismi hayatını kaybetti

Ekonomi Gazetesi yazarı olan Faruk Türkoğlu’nun cenazesi 1 Nisan 2024 Pazartesi günü Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camisi‘nden ikindi vakti kılınacak namazın ardından alınarak Büyük Çekmece Yeni Mezarlık’ta toprağa verilecek.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Faruk Türkoğlu’nun vefatının ardından baş sağlığı mesajı yayınladı. Mesajda “Uzun yıllar gazeteci ve yazar olarak ekonomi alanında mesleğimize başarıyla hizmet veren değerli meslektaşımız Faruk Türkoğlu’nu kaybetmiş olmanın üzüntüsü içindeyiz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı diliyoruz” denildi.

FARUK TÜRKOĞLU KİMDİR?

1942 yılında Isparta Yalvaç’ta doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. İstanbul Defterdarlığı Vergi Kontrol bölümünde 2 yıl, DİSK’e bağlı Türkiye Maden İş Sendikası Toplu Sözleşme Uzmanlığı’nda 8 yıl çalıştı. Günaydın, Güneş, Yeni Asır ve Rapor gazetelerinde ekonomi muhabiri olarak görev yaptı. Ekonomik Panorama, Capital ve Ekonomist dergilerinde koordinatörlük ve yayın yönetmenliği görevlerinde bulundu. Sabah, Dünya, Posta ve Referans gazetelerinde köşe yazıları yazdı. İ.Ü. İletişim Fakültesi’nde öğretim görevlisi olarak ekonomi dersleri verdi.

İktisat Belleteni, Değişimin Kimyası, Hızlı Büyüme Mümkün, Gazeteci Oluyorum, Derinden Gelen Kökler, Neden Geç kaldık gibi çok sayıda kitabı bulunan Türkoğlu, Ansiklopedik Ekonomi & İş Hayatı Sözlüğü’nü de kaleme aldı. Son olarak Ekonomi Gazetesinde 100 gün aralıksız süren Cumhuriyet Kronolojisi’ni hazırladı. 1923’ten, 2023’e uzanan 100 yılda yaşanan ekonomik gelişmeleri ortaya koydu. Evli ve iki çocuk sahibiydi.