Seçim sonuçlarının ardından piyasalarda son durum

Büşra Kapan
Seçim sonuçlarının ardından piyasalarda son durum
Yatırımcılar, yerel seçim sonrası piyasalardaki tepkiyi yakından izlerken, döviz kurlarında yükselişler sınırlı kaldı. Dolar/TL seçimden sonraki güne hafif yükselişle başladı.

Yatırımcılar, yerel seçim sonrası piyasalardaki tepkiyi yakından izlerken, döviz kurlarında yükselişler sınırlı kaldı. Dolar/TL seçimden sonraki güne hafif yükselişle başladı.

Dolar/TL kuru 08.55’te 32,42 seviyesinde bulunurken, Euro/TL ise 35, 00 TL sınırında bulunuyor.

usdtry1n.jpgYerel seçim sonrası dolarda artış olacağı beklentisiyle, vatandaşın dolara olan talebi son haftalarda hız kazanırken; tüm dikkatler seçim sonrası dolar/TL'de gerçekleşecek ataklara çevrildi.

eurtry1nis.jpg

Dolar kuru fiyatları, seçim öncesi son işlem gününde 32,3984 TL'de ağırlıklı olarak hareket etti.

Seçimden sonra ki güne ise sınırlı yükselişle başladı.

KAPALIÇARŞI’DA İSE KUR FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:

Dolar/TL 32,98

Euro/TL 35,57 TL’den satılıyor.

Bugün ABD tarafından Paskalya sebebiyle piyasaları kapalı olacak ancak PMİ verileri piyasalar tarafından yakından izlenecek.

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