Altın yeni aya rekorla başladı

Altın yılın ikinci çeyreğine rekorla başladı. Ons altın fiyatlarındaki yükseliş dur durak bilmeden tüm hızıyla devam ediyor.

Ons altın, son seanslarda bir dizi zirveye ulaştıktan sonra yeni haftanın ilk işlem gününe erken saatlerde Perşembe günkü kapanışa göre yüzde 1,3 artışla ons başına 2.259,69 dolara kadar yükseliş gösterdi.

Ons altın TSİ 09.20’de 2.261 dolar seviyesinde bulunuyor. Ons altının yükselişinin etkisiyle beraber, gram altında da yeni rekor kırıldı.

Gram altının resmi rakamı TSİ 09.20’de 2.357 TL’de bulunuyor.

KAPALIÇARŞI’DA ALTIN FİYATLARI ŞU ŞEKİLDE:

Gram altın: 2.530

Çeyrek altın: 2.298

Cumhuriyet altın: 16.644 TL’den satılıyor.