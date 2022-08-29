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İşte kalp krizi ve felci önlemenin yolu

Araştırmalardan dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. Kalp krizi ve felci önlemenin yolunun ortaya çıkması dikkat çekti.

Haber Giriş: 29 Ağustos 2022 Pazartesi - 17:07
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Araştırmalardan dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. İşte kalp krizi ve felci önlemenin yolu

İşte kalp krizi ve felci önlemenin yolu
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Mynet’in haberine göre; Uyku en temel ihtiyaçlarımız arasında bulunduğu biliniyor. Uyku hem yorulan bedenimizi ve zihnimizi dinlendiriyor hem de hastalıklara karşı koruma sağladığı vurgulandı. Uzmanlar uykunun kalp krizi ve felç ile olan bağlantısını araştırarak uyku kalitenizi artırmanız hakkında önemli uyarılar yaptı.

Uyumak bazen oldukça zorlayıcı olabiliyor. Çok çeşitli uyku sorunları bulunuyor. Her yetişkinin sağlığı için en az 7 saat uyuması gerekiyor. Maalesef birçok kişi kaliteli bir şekilde saatlerce uyuyamıyor. Bu da hastalık risklerini artırıyor. Yapılan araştırmalara göre iyi bir gece uykusu alınması 10 olan kalp krizi ve felç ihtimalini 7 oranında düşürebilir. Uyku sorunları yılda 100.000 İngiliz'i öldürüyor, yani bir gecede önerilen yedi ila sekiz saat uyku ile on binlerce hayat kurtarılabilir.

İYİ UYKU KAN DAMARLARINI GEVŞETİR

İngiliz Kalp Vakfı'ndan Prof James Leiper şunları ifade etti:

“İyi bir gece uykusu vücudunuzun dinlenmesini sağlar, bu da kan damarlarınızı gevşetir ve kan basıncını düşürür.”

Kötü uykunun kalp hastalığı veya felç riskini artırabileceği, iltihabı artırarak ve beynin stres hormonu seviyelerini kontrol eden bölgeyi etkilediğini açıkladı.

İYİ UYKU UYUYANLARIN KALP KRİZİ RİSKİ YÜZDE 75 DÜŞÜK

Araştırmacılar, on yıl boyunca 50 yaş üstü 7.203 sağlıklı kişiyi izledi. Uyku süresi ve kalitesi için sıfır ile beş arasında puan verdi. Çoğu üç ya da dört aldı. On kişiden sadece biri en yüksek notlara sahipti. Kalp krizi ve felç riski, en iyi dinlenenlerde en kötülere göre yüzde 75 daha düşüktü. Sonuçlar, bilim insanlarının daha iyi uyku eğitimi çağrısı yapmasına neden oldu.

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