Arat seyirci kaldı, sıra Adalı’da! Beşiktaş’taki vurgunu Ali Koç ortaya çıkardı

Kulüplerimizde şaşırtıcı olaylar yaşanıyor.

Öyle ki, nerede ise kendi yağı ile kavrulan takım yok!

Koca kentlerin takımları, soyup soğana çevrilmiş. Batmış gitmiş.

Sanmayın ki, büyükler daha farklı.

Beşiktaş odaklı iddialar gün geçmiyor ki, manşetlere taşınmasın.

Sevgili dostlar, güzel kalpli insanlar.

Konuyu daha iyi anlamanız için, küçük bir kesit sunacağım.

Belki konu olarak ufak ama, anlamı sınırsız. Devasa büyüklükte...

Tam ibretlik...

Ali Koç aynı zamanda Kulüpler Birliği Başkanı. Koç kulüp giderlerini masaya yatırıp, azaltma adına 19 takıma özel davetiye gönderiyor.

Kimi kulüp başkan, kimileri ise yönetici bazında temsil ediliyor.

Mikrofon Koç'ta...

Başkan: Kulüplerin güvenlik giderlerini öğrenmek istiyorum.

Cevapları alıyor...

İçlerinden sadece Galatasaray rakam vermiyor. Diğer kulüpler, sakınca görmeyip açıklıyor.

Genel olarak makul düzeyde.

Sadece bir tanesi hariç...

Beşiktaş'ı temsilen yönetici Kadir Kılıç toplantıda. Kılıç, "107 milyon… "

Daha sözünü bitirmeden Koç kesiyor.

"Nasıl yani. Bizim 23.5 milyon iken Beşiktaş'ın 107 milyon güvenlik harcaması olamaz. Bu işin içinde bir şeyler olmalı. Bu kadar fark mümkün değil. Siz bunu bir inceleyin…"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un ortaya çıkardığı büyük vurgun sonrası Hasan Arat Başkanlığındaki yönetim ne mi yapıyor.

Kendi iç işleyişi içinde konuyu araştırıyor. Sorup soruşturuyor.

Sonuç... yok.

Nasıl bir soruşturma ise anlamak da güç (!)

Evet ne eski yönetimden, ne de mevcut yönetimden konu hakkında karar yok. Yaptırım yok. Açıklama yok. Aynen devam.

Koç'un ortaya çıkardığı durum, çıktığı ile kalıyor.

Koç rahatsızlığını babası Rahmi bey ile de paylaşıyor. Beşiktaşlılığı ile bilinen Rahmi Bey durumu Arat ve Serdal Adalı ile de konuşuyor.

Ne yapılırsa yapılsın duvarlar aşılamıyor.

Bakalım son Başkan Adalı, konu hakkında ne icraat yapacak.

Merak ile bekliyoruz.

Siz sanmayın ki, kulüpleri başkan ve yöneticiler idare ediyor!

Her kulübün kendi bünyesi içinde güçlü bir yapı var. Bu sistem, kulüpleri içten içe kemiriyor.

Sadece küçük bir kesit. Varın gerisini sizler düşünün.

Bendeniz artık kafaya takmıyorum. Borç batağında olan kulüplerin her tarafı rant çeteleri tarafından kuşatılmış durumda.

Taksam da, değişmiyor. Takmasam da.