Arçelik Manisa fabrikasında korkutan yangın

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan Arçelik buzdolabı fabrikasında yangın çıktı.

KAYNAK: İHA
Arçelik Manisa fabrikasında korkutan yangın

Manisa Organize Sanayi Bölgesinde faaliyette bulunan Arçelik buzdolabı fabrikasında yangın çıktı. Fabrikanın paketleme bölümünde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, o anlar kameralara yansıdı.

aw042989-01.jpg

Manisa OSB'de faaliyette bulunan Arçelik buzdolabı fabrikasında saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrikanın paketleme bölümünde çıkan yangına kısa süre içinde Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Manisa OSB itfaiye ekipleri müdahalede bulundu. Yaklaşık 20 dakikada kontrol altına alınan yangın ekipler tarafından söndürüldü.

aw042989-07.jpg

Yangın sırasında fabrikada çalışan olmadığı öğrenilirken itfaiye ekipleri bir yandan soğutma çalışması yaparken bir yandan da fabrikanın içindeki dumanı tahliye etti.

aw042989-04.jpg

Yangının çıktığını duyan fabrika yetkilileri bir bir fabrikaya gelirken maddi hasarın meydana geldiği yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yangının çıkış nedenini bulmak için çalışma başlatıldı.

aw042989-05.jpg

İlgili Haberler
Köyde çıkan yangında yüzlerce balya ot yandı
Köyde çıkan yangında yüzlerce balya ot yandı
Gece kulübünde yangın: 6 ölü
Gece kulübünde yangın: 6 ölü
Ağaca yıldırım düştü ormanda yangın çıktı
Ağaca yıldırım düştü ormanda yangın çıktı
Yangını film izler gibi izlediler
Yangını film izler gibi izlediler
Öne Çıkanlar
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Son Haberler
Gucci'nin "Dünyanın en çirkin modeli" olarak bilinen Ermeni modeli Armine Harutyunyan, terör örgütü VoMa'ya katıldı Video
Gucci'nin "Dünyanın en çirkin modeli" olarak bilinen Ermeni modeli Armine Harutyunyan, terör örgütü VoMa'ya katıldı
Banu Parlak'ın iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. 'Sorumlusu Dilan Polat'tır' demişti Magazin
Banu Parlak'ın iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. 'Sorumlusu Dilan Polat'tır' demişti
Efsane oyuncu 90 yaşında mutluluk sarhoşu: Prensimi bulmak için çok kurbağa öpmek zorunda kaldım Magazin
Efsane oyuncu 90 yaşında mutluluk sarhoşu: Prensimi bulmak için çok kurbağa öpmek zorunda kaldım
Trabzonspor Mendy için federasyona başvuracak Spor
Trabzonspor Mendy için federasyona başvuracak
Özgür Özel’den Can Atalay yürüyüşüne destek. Erkan Baş ile birlikte yürüyecek Gündem
Özgür Özel’den Can Atalay yürüyüşüne destek. Erkan Baş ile birlikte yürüyecek
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu Spor
Beşiktaş'ın Konyaspor maçı ilk 11'i belli oldu