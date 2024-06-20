Arda Güler depremi

Kaynak: Haber Merkezi
Arda Güler depremi

EURO 2024'teki ilk maçında şov yapan Arda Güler'i kiralamaya kalkan Real Madrid'e tepkiler yükseldi.

Almanya’nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024’te ilk maçına Salı günü çıkan A Milli Takımımız Gürcistan ile karşılaştı.

Signal Iduna Park’ta oynanan mücadelede millilerimiz rakibini 3-1 mağlup ederken Arda Güler’in kaydettiği gol tüm dünyayı salladı.

Maçta durumun 1-1 olduğu 65. Dakikada sağ kanattan aldığı topu ceza sahasının dışından tam 90’a fırlatan Arda Güler ortalığı yıktı.

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KİRALANMASINA YEŞİL IŞIK YAKILDI

Arda Güler’in performansı herkes tarafından takdir görürken İspanya’da ortalık karıştı.

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Real Madrid, Real Sociedad’a Arda Güler’in kiralanması konusunda yeşil ışık yaktı.

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TEPKİLER YÜKSELDİ

Her ne kadar bunun Arda Güler’in gelişimi için yapıldığı ifade edilsede İspanyol taraftarlar buna karşı çıktı.

Arda Güler’in performansına hayran kalan taraftarlar genç yıldızın mutlaka takımda tutulması gerektiğini belirtti.

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